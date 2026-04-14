Beri Kesempatan Belajar, Pemprov DKI Kirim 100 Mahasiswa ke Luar Negeri via LPDP

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar negeri.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Jakarta untuk 100 mahasiswa.

Nantinya, para mahasiswa itu akan dibiayai untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

"Pada tahap awal, kami akan mengirim kurang lebih 100 mahasiswa,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Sabtu (11/4).

Pramono Anung mengatakan pihaknya akan memberikan kuota untuk anak-anak Betawi dan Jakarta.

“Sebagai ibu kota dan sesuai undang-undang, kami juga harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk sekolah di luar negeri," kata Pramono.

Rencana tersebut sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi melalui skema beasiswa LPDP. Program ini akan dijalankan melalui kerja sama dengan LPDP Pusat.

Pramono mengatakan pihaknya telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan LPDP Pusat.