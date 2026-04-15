  Wali Kota Jakarta Timur Imbau ASN Tidak Manipulasi Laporan JAKI, Pasti Ketahuan

jakarta.jpnn.com - Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim) Munjirin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) tidak memanipulasi ketika menangani aduan masyarakat melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya potensi penanganan laporan yang tidak sesuai fakta di lapangan.

"Kalau namanya mengakali-akali, pasti pada saatnya akan ketahuan,” kata Munjirin, Jumat (10/4).

Selain itu, Munjirin juga mengimbau jajarannya tidak melakukan akal-akalan.

“Jangan sampai ada aduan yang ditangani dengan cara bohong atau tidak sesuai fakta," kata Munjirin.

Munjirin menjelaskan setiap bentuk ketidakjujuran dalam pelayanan publik akan berdampak serius.

Menurut Munjirin, dampak itu akan terjadi dari sisi administratif maupun moral.

Dia menilai tindakan manipulatif dalam penanganan aduan justru akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.