Dukung Pemberantasan Ikan Sapu-Sapu, Pramono Anung: Daya Tahannya Luar Biasa
jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) memberantas ikan sapu-sapu.
Menurut Pramono Anung, penangkapan ikan sapu-sapu akan menjaga keseimbangan ekosistem perairan.
Selain itu, pemberantasan ikan sapu-sapu juga melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan.
"Apa yang dilakukan PPSU dan Wali Kota Jakarta Pusat kemarin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi," kata Pramono, Sabtu (11/4).
Pramono mengaku mengikuti langsung kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu yang dilakukan di kawasan pusat ibu kota, tepatnya di sekitar Grand Hyatt dan Plaza Indonesia.
Aksi tersebut melibatkan Wali Kota Jakarta Pusat bersama petugas PPSU.
Menurutnya, ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang berasal dari Amerika Selatan dan memiliki daya tahan hidup yang sangat tinggi.
Ikan ini dikenal mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan.
