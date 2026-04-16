Dukung Pemberantasan Ikan Sapu-Sapu, Pramono Anung: Daya Tahannya Luar Biasa

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) memberantas ikan sapu-sapu.

Menurut Pramono Anung, penangkapan ikan sapu-sapu akan menjaga keseimbangan ekosistem perairan.

Selain itu, pemberantasan ikan sapu-sapu juga melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan.

"Apa yang dilakukan PPSU dan Wali Kota Jakarta Pusat kemarin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi," kata Pramono, Sabtu (11/4).

Pramono mengaku mengikuti langsung kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu yang dilakukan di kawasan pusat ibu kota, tepatnya di sekitar Grand Hyatt dan Plaza Indonesia.

Aksi tersebut melibatkan Wali Kota Jakarta Pusat bersama petugas PPSU.

Menurutnya, ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang berasal dari Amerika Selatan dan memiliki daya tahan hidup yang sangat tinggi.

Ikan ini dikenal mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan.