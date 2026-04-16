Dukung Pemberantasan Ikan Sapu-Sapu, Pramono Anung: Daya Tahannya Luar Biasa

JPNN.com

Kamis, 16 April 2026 – 15:00 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja bakti penangkapan ikan sapu-sapu di kali Cideng, depan Plaza Indonesia Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jumat (10/4/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) memberantas ikan sapu-sapu.

Menurut Pramono Anung, penangkapan ikan sapu-sapu akan menjaga keseimbangan ekosistem perairan.

Selain itu, pemberantasan ikan sapu-sapu juga melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan.

Baca Juga:

"Apa yang dilakukan PPSU dan Wali Kota Jakarta Pusat kemarin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi," kata Pramono, Sabtu (11/4).

Pramono mengaku mengikuti langsung kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu yang dilakukan di kawasan pusat ibu kota, tepatnya di sekitar Grand Hyatt dan Plaza Indonesia.

Aksi tersebut melibatkan Wali Kota Jakarta Pusat bersama petugas PPSU. 

Baca Juga:

Menurutnya, ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang berasal dari Amerika Selatan dan memiliki daya tahan hidup yang sangat tinggi.

Ikan ini dikenal mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pramono anung gubernur jakarta ppsu ikan sapu-sapu Jakarta Pusat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU