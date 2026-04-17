Jakarta Kota Teraman Kedua Asean, Pramono Anung Soroti Masih Ada Premanisme

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti praktik premanisme di ibu kota.

Pramono Anung berkaca dari status Jakarta sebagai kota teraman kedua di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Jakarta mendapatkan predikat bergengsi itu dalam survei Global Residence Index edisi 2026.

"Jadi, Jakarta ini yang menempatkan kota nomor dua (teraman, red). Itu bukan kata Gubernur, tetapi hasil survei dunia,” kata Pramono Anung, Sabtu (11/4).

Pramono Anung menyesalkan pemalakan terhadap tukang bakso di Tanah Abang.

“Kami bergerak cepat. Itu menjadi perhatian serius kami," kata Pramono Anung.

Menurut Pramono, capaian tersebut patut diapresiasi.

Namun, dia meminta jajarannya tidak lengah terhadap persoalan yang masih terjadi di lapangan, khususnya yang menyasar masyarakat kecil.