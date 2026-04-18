Pengerukan Kanal Banjir Barat Ditarget Selesai 1 Tahun, Pramono Anung: Proyek Ini Tidak Boleh Gagal

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan pengerukan Kanal Banjir Barat di segmen Pintu Air Manggarai hingga Jalan Kyai Tapa (Roxy) di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pengerukan rampung dalam waktu satu tahun.

“Kami hari ini berada di lokasi yang sangat strategis untuk mengatasi salah satu persoalan banjir di Jakarta. Di sinilah pertemuan Sungai Ciliwung dan Kali Krukut yang sudah cukup lama tidak dikeruk,” kata Pramono, Jumat (10/4).

Menurut dia, pengerukan itu dilakukan sebagai langkah strategis mengurangi risiko banjir di Jakarta.

“Kami akan berkonsentrasi selama satu tahun untuk pengerukan di Kanal Banjir Barat ini yang merupakan hilir dari Kali Ciliwung dan Kali Krukut,” kata Pramono.

Kanal Banjir Barat memiliki lebar bervariasi antara 30 hingga 100 meter.

Sementara itu, total rencana volume pengerukan mencapai 179.269 meter kubik.

Pekerjaan pengerukan itu dibagi menjadi tiga segmen.