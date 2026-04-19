Semua RSUD Jakarta Sudah Punya Ruang Isolasi Campak

jakarta.jpnn.com - Warga ibu kota yang menderita penyakit menular, seperti campak, bisa berobat ke semua rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta.

Sebab, saat ini semua RSUD di Jakarta sudah dilengkapi ruang isolasi.

Ruang isolasi itu berfungsi untuk menangangi beberapa penyakit menular, termasuk campak.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta Sri Puji Wahyuni mengatakan penyediaan ruang isolasi itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) campak di fasilitas pelayanan kesehatan.

"Untuk fasilitas kesehatan kewaspadaan terhadap campak, termasuk kesiapan prosedur PPI sudah memiliki bahkan termasuk di RSUD sudah ada ruang isolasi untuk beberapa penyakit menular termasuk campak," kata Sri Puji Wahyuni, Jumat (10/4).

Kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang dilakukan termasuk skrining gejala campak seperti demam, ruam merah, batuk, pilek, dan mata merah.

Apabila mendeteksi, petugas kesehatan akan melakukan tata laksana suspek campak, termasuk manajemen kontak dan tracing.

Pada awal tahun ini, tercatat 1.236 kasus terduga campak di seluruh wilayah DKI Jakarta.