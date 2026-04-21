Pemprov DKI Jakarta Bangun 2 Jalan Layang Baru Sampai 2030

Selasa, 21 April 2026 – 15:00 WIB
Ilustrasi - Jalan layang atau flyover di Jakarta. Foto: ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berusaha meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di perlintasan kereta api.

Pemprov DKI Jakarta akan membangun dua jalan laying baru hingga 2030.

Dua jalan laying baru itu berada di Jalan Latumenten; Jakarta Barat; dan Bintaro Puspita.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Joga mengatakan dua jalan layang ini dipilih dari tujuh lokasi yang sudah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Ternyata berdasarkan pemotongan anggaran, sampai tahun 2030 terpaksa hanya ada dua yang dipilih oleh Pemprov Daerah Jakarta untuk dibangun," kata Nirwono, Rabu (15/4).

Lima lokasi lainnya merujuk data Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, yakni di Tanjung Priok, Semanan, Lenteng Agung-Srengseng Sawah, Pejompongan, dan Panjang.

"Bukan berarti kemudian Tanjung Priok, Semanan, atau Lenteng Agung tidak penting," kata Nirwono.

Pembangunan jalan layang ini merupakan bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah daerah (Pemda) dalam tata kelola perlintasan untuk memindahkan semua perlintasan sebidang atau liar kereta api.

