JPNN.com

Pemkot Jakarta Timur Terus Perangi Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 – 15:00 WIB
Wali Kota Jakarta Timur Munjirin memberikan keterangan setelah menggelar operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Dermaga Eco Eduwisata Ciliwung, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (17/4/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) terus berusaha membasmi ikan sapu-sapu.

Tujuannya ialah mencegah kerusakan ekosistem perairan akibat ikan sapu-sapu.

Pemkot Jaktim pun mendorong upaya pengendalian populasi ikan sapu-sapu secara berkelanjutan.

"Kami berharap kegiatan operasi penangkapan ikan sapu-sapu ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi terus dilakukan secara berkelanjutan," kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Dermaga Eco Eduwisata Ciliwung, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (17/4).

Menurut dia, kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu tidak boleh berhenti sebagai aksi sesaat.

Munjirin mengatakan penangkapan ikan sapu-sapu harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan atau stakeholder.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menekan populasi ikan invasif tersebut.

Dia pun memastikan segera berkoordinasi dengan berbagai stakeholder guna merancang langkah lanjutan.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   ikan sapu-sapu pemkot jakarta timur perairan kali ciliwung wali kota

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU