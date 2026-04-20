Pemkot Jakarta Timur Terus Perangi Ikan Sapu-Sapu

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) terus berusaha membasmi ikan sapu-sapu.

Tujuannya ialah mencegah kerusakan ekosistem perairan akibat ikan sapu-sapu.

Pemkot Jaktim pun mendorong upaya pengendalian populasi ikan sapu-sapu secara berkelanjutan.

"Kami berharap kegiatan operasi penangkapan ikan sapu-sapu ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi terus dilakukan secara berkelanjutan," kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Dermaga Eco Eduwisata Ciliwung, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (17/4).

Menurut dia, kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu tidak boleh berhenti sebagai aksi sesaat.

Munjirin mengatakan penangkapan ikan sapu-sapu harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan atau stakeholder.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menekan populasi ikan invasif tersebut.

Dia pun memastikan segera berkoordinasi dengan berbagai stakeholder guna merancang langkah lanjutan.