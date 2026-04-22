Kapolda Metro Jaya Minta Anggota Brimob Tekan Sikap Arogan

Rabu, 22 April 2026 – 15:00 WIB
2.098 personel Brimob Polda Metro Jaya mengikuti apel di Stadion Presisi Polda Metro Jaya, Senin (20/4/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri meminta anggota Brimob menekan sikap arogan ketika bertugas.

Asep Edi Suheri mengimbau para personel Brimob mengedepankan sikap disiplin dan humanis.

Dia menyampaikan hal itu ketika memimpin apel yang diikuti 2.098 personel Brimob di Stadion Presisi Polda Metro Jaya, Senin (20/4).

"Personel Brimob harus mampu menjalankan tugas secara profesional, terukur, dan akuntabel," kata Asep Edi Suheri.

Asep Edi Suheri menjelaskan anggota Brimob harus mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Dia juga meminta personel Brimob yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan dinamika tugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Asep menjelaskan kehormatan sebagai anggota Polri harus tecermin dalam sikap disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab.

“Kehormatan yang Saudara emban harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas,” kata Asep Edi Suheri.

Asep Edi Suheri juga meminta para anggota Brimob menjaga citra Polri.

