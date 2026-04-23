Iduladha 2026: KPKP Jakarta Barat Terus Inspeksi Tempat Hewan Kurban

jakarta.jpnn.com - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat terus bersiap menyambut Iduladha 2026.

Salah satunya ialah dengan melakukan inspeksi tempat penampungan hewan kurban (TPnHK).

Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakbar Tanti mengatakan inspeksi sudah dimulai pada awal Mei 2026.

“Awal Mei tim sudah mulai turun ke TPnHK yang ada di Jakarta Barat," ujarnya, Senin (20/4).

Tanti mengatakan saat ini belum banyak TPnHK yang bermunculan di Jakarta Barat.

Meskipun demikian, sudah ada TPnHK di beberapa wilayah.

Salah satunya ialah TPnHK yang berada di kawasan Kecamatan Kalideres.

"Informasi teman-teman di lapangan, sudah muncul lahan-lahan kosong yang disiapkan buat jadi TPnHK. Belum banyak, ada satu atau dua titik," katanya.