Cegah Rabies, KPKP Kepulauan Seribu Gencarkan Vaksinasi

jakarta.jpnn.com - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu terus berupaya menekan penyebaran penyakit rabies.

KPKP Kepulauan Seribu menggencarkan vaksinasi terhadap 251 hewan penular rabies (HPR) di Pulau Sabira, Kepulauan Seribu Utara.

Vaksinasi yang dilakukan KPKP Kepulauan Seribu diberikan secara cuma-cuma.

Tujuannya ialah sebagai upaya dalam mencegah penularan penyakit rabies.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempertahankan status bebas rabies sekaligus meningkatkan kesejahteraan hewan, khususnya di wilayah pesisir,” kata Kepala Sudin KPKP Kepulauan Seribu Nurliati di Jakarta, Senin (20/4).

Dia mengatakan vaksinasi rabies menjadi langkah mitigasi utama guna melindungi masyarakat.

Sudin KPKP Kepulauan Seribu juga melakukan sterilisasi.

Tujuannya ialah untuk mencegah lonjakan populasi kucing liar yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan estetika lingkungan.