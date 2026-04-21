AMANAH Siap Relaunching, Jadi Penggerak Industri Kreatif Produk Nilam sampai Kopi

jakarta.jpnn.com - Relaunching program Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) kian mempertegas perannya sebagai motor penggerak kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi kreatif di Aceh.

Momentum ini diperkuat melalui kunjungan kerja Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal ke Gedung AMANAH di kawasan Krueng Raya, Aceh Besar, Jumat (4/4).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari penjajakan sinergi strategis antara Banda Aceh Academy dan AMANAH dalam membangun ekosistem kreatif yang terintegrasi.

Illiza menilai fasilitas yang dimiliki AMANAH mampu menjawab kebutuhan generasi muda yang selama ini terkendala ruang dan infrastruktur untuk berkembang.

“Fasilitas di sini sangat lengkap dan luar biasa. Ini adalah jawaban bagi keresahan anak muda kita yang memiliki bakat, tetapi sering terkendala infrastruktur,” ujar Illiza.

Gedung AMANAH menghadirkan pendekatan kolaboratif lintas sektor, mulai digital dan media, industri kreatif, hingga pertanian modern.

Di sektor digital, tersedia studio musik dan ruang podcast untuk mendukung kreator konten.

Sementara itu, sektor industri dilengkapi fasilitas produksi minyak nilam sebagai komoditas unggulan Aceh yang kini dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah seperti kosmetik dan skincare.