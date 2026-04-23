Meriahkan Semarak Dirgantara 2026, Kalbe dan TNI AU Selenggarakan Kegiatan Sosial

jakarta.jpnn.com - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) turut berperan aktif menyukseskan Semarak Dirgantara 2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 22-27 April 2026.

Semarak Dirgantara adalah agenda tahunan strategis TNI AU yang bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat dan mengedukasi generasi muda.

Kegiatan itu sering kali menampilkan pameran alutsista dan atraksi udara

Kalbe menggelar sejumlah kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di Kendari.

"Kegiatan sosial pertama yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-60 Kalbe itu dimulai dengan kegiatan pemeriksaan mata dan pembagian kaca mata secara gratis," ujar SFD Assistant Manager Corporate Sustainability di Kalbe SFD Arie Wibowo, Kamis (23/4).

Berdasarkan laporan terbaru, sebanyak 181 peserta yang terdiri atas pelajar tingkat Sekolah Rakyat tingkat dasar dan menengah pertama, guru, hingga masyarakat umum telah menjalani pemeriksaan kesehatan mata.

Kegiatan itu merupakan hasil perwujudan kolaborasi Kalbe, TNI AU, dan Akademi Refraksi Optisi Leprindo Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Paban III/Tahwil Sterau Kolonel Nav Edi Mintarso menyatakan aksi sosial ini merupakan bentuk nyata dukungan TNI AU terhadap program pemerintah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.