Pembangunan Jalan Pasar Minggu Terkendala Dana

Senin, 27 April 2026 – 15:00 WIB
Pembangunan Jalan Pasar Minggu Terkendala Dana - JPNN.com Jakarta
Lokasi proyek jalan tembus Pasar Minggu di Jalan Kemuning Raya, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Proyek pembangunan jalan sejajar rel di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dikabarkan terkendala anggaran.

“Memang sempat terkendala karena pandemi dan anggaran di Dinas Bina Marga terbatas sehingga pelaksanaannya bertahap,” kata Lurah Pejaten Timur Supriyanto, Jumat (24/4).

Di sisi lain, warga sekitar tidak menolak proyek pembangunan itu.

Supriyanto mengatakan sebagian besar warga mendukung proyek tersebut.

“Untuk penolakan dari warga, hampir tidak ada,” kata dia.

Menurut Supriyanto, warga yang terdampak berharap pembebasan lahan segera diselesaikan.

Dengan demikian, mereka mendapatkan kepastian tempat tinggal dan usaha.

“Mungkin agak jauh dari lokasi semula,” ujar Supriyanto.

Proyek pembangunan jalan sejajar rel di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dikabarkan terkendala anggaran.
