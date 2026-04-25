Beri Kepastian Hukum Suami Istri, Kejari Jakarta Barat Gelar Nikah Massal

jakarta.jpnn.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) menggelar isbat nikah massal untuk membantu warga yang terikat pernikahan siri.

Dalam program nikah massal 26 pasangan tersebut, Kejari Jakarta Barat bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani warga dengan instansi terkait.

Di antaranya ialah pengadilan agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, hingga kantor urusan agama (KUA).

Sejumlah pasangan yang telah menikah secara agama atau nikah siri itu pun diketahui tidak pernah mengurus legalitas pernikahan.

Sebab, mereka merasa khawatir terkait biaya dan rumitnya administrasi.

Kepala Kejari Jakbar Nurul Wahida Rifal mengatakan nikah massal juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri (pasutri).

Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan hak-haknya.

"Permasalahan administrasi dan legalitas perkawinan masih menjadi salah satu isu yang dihadapi oleh sebagian masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Barat," ujar Nurul, Jumat (24/4).