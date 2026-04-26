Dapat 320 Kg, Pemkot Jakarta Timur Gencar Tangkap Ikan Sapu-Sapu

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) berhasil menangkap 320 kilogram ikan sapu-sapu di Waduk Kaja, Jalan Raya Ciracas.

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan pihaknya akan terus menangkap ikan sapu-sapu.

Meskipun demikian, pihaknya akan tetap melihat kondisi air di waduk.

"Proses ini masih terus berlangsung sambil menunggu air lebih surut agar penangkapan bisa lebih maksimal," kata Munjirin, Jumat (24/4).

Dalam penangkapan itu, petugas melakukan penurunan volume air waduk secara bertahap.

Tujuannya ialah memudahkan pengambilan ikan sapu-sapu yang dikenal sebagai spesies invasif.

Meskipun air belum surut sepenuhnya hingga ke dasar, hasil tangkapan sudah cukup signifikan.

Munjirin mengatakan ikan selain sapu-sapu yang ikut tertangkap akan dilepaskan kembali ke dalam waduk.