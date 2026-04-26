JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Dapat 320 Kg, Pemkot Jakarta Timur Gencar Tangkap Ikan Sapu-Sapu

Dapat 320 Kg, Pemkot Jakarta Timur Gencar Tangkap Ikan Sapu-Sapu

Minggu, 26 April 2026 – 18:00 WIB
Dapat 320 Kg, Pemkot Jakarta Timur Gencar Tangkap Ikan Sapu-Sapu - JPNN.com Jakarta
Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengikuti kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu sebanyak 320 kilogram (kg) di Waduk Kaja, Jalan Raya Ciracas, RT 001/RW 11, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (24/4/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) berhasil menangkap 320 kilogram ikan sapu-sapu di Waduk Kaja, Jalan Raya Ciracas.

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan pihaknya akan terus menangkap ikan sapu-sapu.

Meskipun demikian, pihaknya akan tetap melihat kondisi air di waduk.

"Proses ini masih terus berlangsung sambil menunggu air lebih surut agar penangkapan bisa lebih maksimal," kata Munjirin, Jumat (24/4).

Dalam penangkapan itu, petugas melakukan penurunan volume air waduk secara bertahap.

Tujuannya ialah memudahkan pengambilan ikan sapu-sapu yang dikenal sebagai spesies invasif.

Meskipun air belum surut sepenuhnya hingga ke dasar, hasil tangkapan sudah cukup signifikan.

Munjirin mengatakan ikan selain sapu-sapu yang ikut tertangkap akan dilepaskan kembali ke dalam waduk.

Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) berhasil menangkap 320 kilogram ikan sapu-sapu di Waduk Kaja, Jalan Raya Ciracas.
