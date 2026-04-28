Samsung Galaxy S26 Ultra Tawarkan Fitur Canggih, Berikut Keunggulan dan Daftar Harganya

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Samsung Electronics Indonesia meningkatkan kemampuan layar pada Galaxy S26 Ultra melalui fitur Privacy Display.

Fitur itu dirancang untuk membantu menjaga privasi visual saat pengguna membuka informasi sensitif di ruang publik.

Saat ini keamanan data seiring perkembangan digitalisasi makin merambah berbagai aspek kehidupan.

Di era serba digital, ketika PIN, password, OTP, atau detail transaksi terlihat orang lain, risikonya bisa berujung pada penyalahgunaan akun dan kerugian finansial.

Dalam situasi sederhana seperti membalas chat dan orang di sebelah ikut membaca, privasi yang hilang bisa berarti informasi pribadi tersebar tanpa kendali, dan itu jelas bukan pilihan.

Oleh karena itu, masyarakat perlu punya HP yang memiliki fitur perlindungan yang andal.

Baca Juga: Epson Mendefinisikan Ulang Solusi Printing yang Lebih Bertanggung Jawab untuk Bisnis di Asia Tenggara

Apalagi, pencurian data dapat dilakukan dengan banyak cara, shoulder surfing misalnya.

Shoulder surfing adalah teknik pencurian data dengan mengamati korban yang sedang mengakses informasi pribadinya, misalnya saat log in aplikasi mobile banking.