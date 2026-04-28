Keluarga Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Tunggu Hasil Identifikasi di RS Polri

Selasa, 28 April 2026 – 22:00 WIB
Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati membuka posko identifikasi korban (Disaster Victim Identification/DVI) untuk menerima data dan laporan keluarga korban kecelakaan antara kereta CommuterLine dan Kereta Diesel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur di Jakarta Timur, Selasa (28/4/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Sejumlah keluarga korban kecelakaan KRL CommuterLine dan Kereta Diesel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur masih terus menunggu hasil identifikasi di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Salah satunya ialah Wasirin. Dia adalah anggota keluarga Vica Acnia Pratiwi.

Hingga saat ini keberadaan Vica Acnia Pratiwi belum diketahui.

"Pastinya, kami berharap dan masih menunggu hasil identifikasi dari rumah sakit di sini (RS Polri)," kata Wasirin, Selasa (28/4).

Saat ini identifikasi korban kecelakaan terus berlangsung di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sejumlah keluarga korban mendatangi posko disaster victim identification (DVI) dengan membawa data sebelum kematian (ante mortem).

Tujuannya ialah untuk membantu pencocokan identitas.

"Kami sudah menyerahkan KTP dan diminta juga ijazah untuk membantu pengecekan sidik jari. Sekarang masih menunggu hasilnya," jelas Wasirin.

