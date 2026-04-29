Rano Karno Sebut Perlintasan Kereta Api di Jakarta Harus Dievaluasi

Rabu, 29 April 2026 – 18:00 WIB
Arsip Foto - Sejumlah pengendara sepeda motor menunggu untuk menyeberangi jalur perlintasan kereta api tanpa palang pintu di kawasan Roxy, Gambir, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Foto: ANTARA FOTO/Fauzan.

jakarta.jpnn.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti perlintasan sebidang kereta api di ibu kota.

Menurut Rano Karno, perlintasan sebidang kereta api di wilayah Jakarta harus dievaluasi.

Tujuannya ialah untuk mencegah terulangnya kecelakaan seperti di Bekasi Timur pada Senin (27/4).

Dia mengatakan ada beberapa perlintasan sebidang yang tidak tertutup di wilayah Jakarta.

Meskipun demikian, Rano Karno menyebut ada petugas yang menjaga perlintasan itu.

“Namun, ini bagian yang harus kami evaluasi. Mudah-mudahan, tidak terjadi lagi kecelakaan," kata Rano, Rabu (29/4).

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Afan Adriansyah mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saat ini membangun jalan layang (flyover) di Jalan Latumenten, Jakarta Barat.

"Ini adalah (proyek menggunakan anggaran) multiyears (tahun jamak) yang dilakukan Dinas Bina Marga,” kata dia.

