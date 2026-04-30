PKL Liar di Pasar Roa Malaka Jakarta Barat Ditertibkan

Kamis, 30 April 2026 – 21:00 WIB
Petugas gabungan Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menertibkan pedagang kaki lima (PKL) liar serta area trotoar di kawasan Pasar Pagi Jalan Petokangan dan Petak Baru RT 08 RW 01 Roa Malaka, Tambora, Rabu (29/4/2026). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Para pedagang kaki lima (PKL) liar di kawasan Pasar Pagi Jalan Petongkangan dan Petak Baru RT 08 RW 01 Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, ditertibkan, Rabu (29/4).

Selain menertibkan pedagang kaki lima, petugas gabungan Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) juga menata area trotoar.

"Kami lakukan penertiban trotoar dan PKL, kemudian penertiban saluran, jalan, penerangan, sampah dan tempat usaha," kata Camat Tambora Pangestu Aji Swandanu.

Aji mengatakan penertiban ini melibatkan unsur tiga pilar dan masyarakat.

Dia menjelaskan sebanyak 210 personel dikerahkan dalam penertiban.

"Jadi, petugas kami menyisir kawasan Pasar Pagi, sekaligus untuk tadi ada edukasi sebagai mitigasi dan pendataan juga," ujarnya.

Menurut Aji, penertiban fasilitas umum di Pasar Pagi bertujuan agar pembeli bisa bertransaksi.

Oleh karena itu, parkir liar pada trotoar di kawasan itu pun turut ditertibkan.

