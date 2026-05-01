Kebakaran Rumah di Jakarta Selatan, Kerugian Rp 200 Juta

jakarta.jpnn.com - Kebakaran rumah di Jalan Aneka Tanaman, RT 08/RW 01, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menimbulkan kerugian cukup besar.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan menaksir kerugian mencapai ratusan juta.

"Taksiran kerugian Rp 200 juta," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan Sjukri Bahanan, Rabu (29/4).

Dia mengatakan sebanyak 83 personel dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

Menurut Sjukri, akses lokasi yang cukup sulit serta kondisi api yang sudah membesar menjadi kendala bagi petugas.

"Api baru berhasil dilokalisasi pada pukul 05:52 WIB, kemudian dilanjutkan pendinginan sekitar 10 menit setelahnya," ujar Sjukri.

Menurut dia, kebakaran yang melanda rumah seluas 63 meter persegi itu diduga dipicu arus pendek dari salah satu bagian bangunan.

"Pada pukul 06:41 WIB, pemadaman dinyatakan selesai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," tutur Sjukri.