Banyak Anak Jakarta Utara Tidak Sekolah, Tembus 22 Ribu

Sabtu, 02 Mei 2026 – 18:00 WIB
Ilustrasi - Pengajar Dewi (kanan) memberikan pelajaran kepada murid di Sekolah Darurat Kartini, Pademangan, Jakarta, Kamis (31/10/2025). Foto: ANTARA/Muhammad Rizky Febriansyah/bay/ YU

jakarta.jpnn.com - Jumlah anak di Jakarta Utara yang tidak bersekolah ternyata sangat banyak.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah anak di Jakarta Utara yang tidak bersekolah lebih dari 22 ribu orang.

“Kondisi ini menjadi tantangan bersama,” kata Ketua Tim Kerja PAUD dan Kesetaraan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta Heni Mulyani, Selasa (27/4).

Heni Mulyani mengatakan kondisi itu harus ditangani secara lintas sectoral.

“Sebab, bukan semata isu pendidikan, melainkan persoalan sosial yang krusial,” kata Heni Mulyani.

Menurut dia, program wajib belajar menunjukkan pemerintah harus menyediakan layanan pendidikan selama 13 tahun bagi seluruh anak.

“Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan harus hadir memastikan hak tersebut terpenuhi,” kata Heni.

Dia menambahkan sejak 2025 kebijakan wajib belajar meningkat dari 12 menjadi 13 tahun dengan tambahan satu tahun pra sekolah.

BERITA TERKAIT

