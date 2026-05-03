Warga Jakarta Jangan Cemas, Stok Beras Aman

Minggu, 03 Mei 2026 – 18:00 WIB
Arsip foto - Operator menggunakan alat berat untuk memindahkan beras yang akan dikirim di Gudang RPC Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025). Foto: ANTARA/ Fakhri Hermansyah

jakarta.jpnn.com - Warga Jakarta tidak perlu cemas tentang stok beras dalam beberapa waktu ke depan.

Sebab, ketersediaan beras di DKI Jakarta masih berada dalam kondisi aman.

“Berdasarkan pencatatan kami, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) masih dalam level aman,” kata Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) Dodot Tri Widodo, Selasa (27/4).

Dodot mengatakan stok beras per 26 April 2026 mencapai 47.449 ton.

“Rata-rata beras yang masuk dan keluar per hari hingga 2.500 ton,” kata Dodot.

Volume tersebut masih berada pada level aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagai pengelola PIBC sekaligus BUMD pangan, Food Station menegaskan komitmennya menjaga ketahanan pangan di DKI Jakarta. 

Salah satu langkah yang dilakukan adialahalah menggencarkan program pasar murah yang digelar rutin di empat titik setiap hari.

