Samsung Galaxy S26 Series Tawarkan Privasi Layar dan AI untuk Perempuan Era Digital

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Era digital yang makin dinamis membuat perempuan modern dituntut untuk selalu terkoneksi di mana pun dan kapan pun.

Dengan memiliki mobilitas tinggi menjadikan smartphone menjadi pusat aktivitas harian.

Namun, di balik kemudahan tersebut, ada risiko yang sering luput dari perhatian, yaitu informasi pribadi di ruang publik akibat layar yang mudah terlihat oleh orang lain di sekitar.

Situasi ini menempatkan pengguna, khususnya perempuan dengan mobilitas tinggi, pada risiko kebocoran privasi visual yang dapat terjadi dalam hitungan detik.

Menjawab tantangan tersebut, Samsung melalui Galaxy S26 Series menghadirkan fitur Privacy Display, teknologi perlindungan layar pertama di dunia yang bekerja hingga tingkat piksel untuk membatasi sudut pandang.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan mengungkapkan semangat Kartini masa kini tercermin dari perempuan yang aktif, produktif, dan percaya diri dalam menjalani berbagai peran di era digital.

"Melalui Privacy Display yang bekerja hingga tingkat piksel, kami menghadirkan solusi untuk menjaga informasi pribadi tetap aman tanpa mengganggu kenyamanan penggunaan. Dengan inovasi ini, kami ingin mendukung perempuan modern agar dapat beraktivitas dengan lebih tenang, bebas, dan tetap terlindungi di mana pun,” ujar Ilham Indrawan.

Privacy Display di Galaxy S26 Ultra merupakan inovasi berbasis teknologi layar yang dirancang untuk dan membatasi visibilitas konten dari samping.