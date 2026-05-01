Galaxy AI di S26 Makin Proaktif, Multitasking Jadi Lebih Praktis

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Saat ini banyak pengguna smartphone membutuhkan perangkat yang tidak hanya cepat secara teknis, tetapi juga cerdas untuk memahami konteks dan memberikan bantuan.

Semisal bisa membantu untuk membuat tugas, mengakses informasi secara instan, dan menyelesaikan pekerjaan lebih sedikit.

Melihat kebutuhan tersebut, Samsung menghadirkan Galaxy S26 Series yang dilengkapi sejumlah fitur mutakhir untuk mengubah cara pengguna berinteraksi dengan perangkat dalam keseharian.

Mengusung Galaxy AI yang makin proaktif, perangkat itu mampu memahami konteks aktivitas pengguna dan memberikan bantuan secara real-time tanpa harus menunggu perintah manual.

Dengan teknologi, pengguna tidak hanya mendapatkan performa tinggi, tetapi juga pengalaman yang lebih intuitif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan produktivitas digital yang semakin dinamis.

“Pengguna hari ini tidak hanya membutuhkan performa tinggi, tetapi perangkat yang mampu berpikir satu langkah lebih maju. Galaxy S26 Series sebagai AI Phone yang kami rancang dengan berbagai fitur Galaxy AI yang paling lengkap termasuk Bixby, Gemini, dan Perplexity untuk bekerja secara proaktif dalam keseharian, mulai dari memberikan saran tepat waktu, mengorganisir konten secara otomatis, hingga menangani tugas kompleks di latar belakang tanpa perintah manual, sehingga pengalaman multitasking terasa jauh lebih ringan dan efisien,” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Melalui fitur-fitur Galaxy AI, pengguna bisa memanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Adapun fitur Galaxy AI yang dihadirkan seperti Now Nudge.

Fitur itu bisa bekerja secara proaktif dengan membaca konteks aktivitas pengguna secara real-time, lalu memberikan saran relevan sebelum pengguna sempat mencarinya sendiri.