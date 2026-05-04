Kebakaran di Jakarta Barat: Ruko dan Rumah Ludes

jakarta.jpnn.com - Kebakaran melanda rumah dan ruko (ruko) di kawasan Pasar Nangka, Kayu Besar, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (3/5) dini hari.

Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kalideres Ponco Wiyanto mengatakan ada dua bangunan yang terbakar.

“Satu ruko dua lantai, yang terbakar lantai dua, lantai bawahnya aman. Satu lagi rumah di belakangnya, terbakar habis," kata Ponco Wiyanto.

Ponco mengatakan api berasal dari rumah di belakang ruko.

Dugaan sementara, api berasal dari korsleting kipas angin.

Akan tetapi, dugaan tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian.

"Nanti akan didalami pihak berwajib," kata Ponco.

Saat kejadian, seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri.