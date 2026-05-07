Pedagang Teras Lenteng Agung Minta Keringanan Retribusi

jakarta.jpnn.com - Para pedagang di Teras Lenteng Agung (LA), Jakarta Selatan, berharap tarif retribusi kios terjangkau.

Sebab, mereka menyebut Teras Lenteng Agung baru saja dibangun.

"Retribusi semurah-murahnya,” kata salah satu pedagang bernama Heru, Jumat (1/5).

Baca Juga: Polisi Temukan Narkoba di Tempat Penyekapan Wanita di Jakarta Utara

Heru berharap para pedagang bisa bernegosiasi terkait retribusi.

“Kalau mahal ,bisa nego. Rp 300 ribu mahal,” kata Heru.

Dia mengaku baru berjualan di lokasi tersebut sehingga masih melakukan penyesuaian, termasuk pendapatan yang diterimanya.

Heru mengatakan kawasan tersebut baru mulai ramai pengunjung pada sore menjelang malam hari.

"Kalau siang, masih pada tutup. Biasanya sore ke malam hari. Weekend makin ramai karena ada live music," ujar Heru.