Atasi Sampah Pasar Induk Kramat Jati, Perumda Pasar Jaya Tambah 5 Truk

Selasa, 05 Mei 2026 – 21:00 WIB
Perumda Pasar Jaya meluncurkan lima unit armada truk sampah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (1/5/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Perumda Pasar Jaya terus berusaha mengatasi masalah sampah Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Salah satu cara yang dilakukan Perumda Pasar Jaya ialah menambah armada.

Perumda Pasar Jaya resmi meluncurkan lima unit armada truk pengangkut sampah di Pasar Induk Kramat Jati.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengelolaan kebersihan.

"Perumda Pasar Jaya menghadirkan lima unit truk pengangkut sampah dengan kapasitas masing-masing 16 meter kubik sebagai langkah konkret pengelolaan sampah," kata Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan, Jumat (1/5).

Peluncuran itu merupakan upaya dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah.

Sebab, selama ini masalah sampah memang menjadi persoalan utama di pasar tersebut.

"Pasar Induk Kramat Jati merupakan salah satu pasar terbesar dan tersibuk di Jakarta, bahkan di Indonesia,” kata Agus.

