Wali Kota Jakarta Barat Ingatkan Pembuang Sampah Sembarangan Akan Ditindak Tegas

jakarta.jpnn.com - Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah tidak mau tinggal diam terkait masalah sampah di Depo Kembar Jelambar, Grogol Petamburan.

Iin Mutmainnah pun melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah sampah di sana.

Di antaranya ialah pemilahan dari sumber hingga penegakan aturan bagi pelanggar.

Langkah tersebut mencakup pengaturan jadwal pengangkutan dengan armada truk yang siaga.

Langkah lain yang dilakukan ialah peningkatan pengawasan di lokasi melalui pemasangan CCTV.

Selain itu, ada juga keterlibatan unsur tiga pilar guna mencegah pembuangan sampah sembarangan.

"Pertama, penekanan pemilahan sampah dari sumbernya atau rumah tangga, lalu diatur jadwal pengangkutan dengan armada truk yang siaga atau tidak terkendala (rusak)," kata Iin, Minggu (3/5).

Dia menjelaskan pengawasan di lokasi akan diperketat dengan pengadaan CCTV.