Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Terus Tertibkan Parkir Liar di Jalan Matraman

jakarta.jpnn.com - Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur terus menertibkan parkir liar di sepanjang Jalan Matraman Raya.

Salah satu yang menjadi fokus Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur ialah parkiran liar di depan Polres Metro Jakarta Timur.

"Di depan polres tetap ditertibkan. Kami gabung sama Propam Polres. Setiap pagi kami ada plotting di sepanjang Jalan Matraman itu," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Emiral August Dwinanto, Jumat (8/5).

Penertiban dilakukan rutin setiap hari guna mengurangi kemacetan.

Tujuan lainnya ialah mengembalikan fungsi jalan bagi pengguna kendaraan maupun pejalan kaki.

"Kami siagakan di kawasan tersebut untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang parkir sembarangan," ujar Emiral.

Menurut dia, langkah penertiban dilakukan secara konsisten.

Sebab, kawasan Jalan Matraman Raya merupakan salah satu jalur padat kendaraan di Jakarta Timur.