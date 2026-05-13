Pemprov DKI Janji Usut Parkir Ilegal Blok M Secara Transparan

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji memeriksa parkir ilegal di Blok M secara transparan.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta sudah menyegel parkir liar di Blok M, Senin (11/5).

“Ini sedang kami dalami, apakah dipastikan tidak ada izin atau sedang berproses, itu yang sedang kami dalami bersama-sama,” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta Yustinus Prastowo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (12/5).

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Bangun 2 Jalan Layang Baru Sampai 2030

Yustinus Prastowo berjanji memberikan perkembangan terbaru.

“Kami pastikan semua transparan,” kata Yustinus Prastowo.

Yustinus Prastowo mengaku bisa memastikan parkir tersebut tidak memiliki izin resmi dan tidak patuh dalam pembayaran pajak parkir.

Menurut dia, saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah mengecek lebih lanjut terkait izin dan mekanisme pemungutan pajak parkir di kawasan tersebut.

Operator parkir di kawasan Blok M itu diperkirakan meraup pendapatan hingga Rp 100 juta per hari.