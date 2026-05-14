Cegah Hantavirus, Sudinkes Kepulauan Seribu Gencarkan PHBS

jakarta.jpnn.com - Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kepulauan Seribu terus bergerak untuk mencegah penyebaran Hantavirus.

Salah satunya dengan mengajak masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Langkah ini perlu dilakukan secara maksimal karena penyakit zoonosis ini menjadi perhatian serius,” kata Kepala Sudinkes Kepulauan Seribu Ghamal Ahmad Pramana, Selasa (12/5).

Dia menjelaskan penyakit zoonosis ditularkan melalui tikus yang kerap ditemukan di lingkungan sekitar manusia.

Dia mengatakan Hantavirus menular ke manusia, terutama melalui jalur pernapasan (inhalasi), yaitu saat seseorang menghirup aerosol yang terkontaminasi oleh urine, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi.

Selain itu, infeksi juga bisa terjadi melalui kontak langsung pada kulit yang terluka atau melalui gigitan tikus.

Menurut Ghamal, virus tersebut secara umum bisa memicu dua kondisi medis yang tergolong berat.