Penataan Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan Sudah 60 Persen

jakarta.jpnn.com - Penataan sisi timur Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, terus dikebut.

Saat ini penataan kawasan tersebut sudah mencapai lebih dari 50 persen.

"Saat ini, progres penataan Jalan HR Rasuna Said sisi timur telah mencapai lebih dari 60 persen," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinar Wenny, Senin (18/5).

Siti mengatakan Bina Marga DKI optimistis Jalan HR Rasuna Said sisi timur rampung sebelum HUT ke-499 Kota Jakarta, tepatnya pada 22 Juni 2026.

Dia pun menyoroti uji coba Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan HR Rasuna Said pada Minggu (10/5).

Dia mengapresiasi antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dalam meramaikan uji coba HBKB di kawasan tersebut.

Pada kesempatan masa uji coba HBKB itu, masyarakat diajak melihat secara langsung progres penataan Jalan HR Rasuna Said sisi timur.

"Kami sangat senang, masyarakat menyambut baik wajah baru Jalan HR Rasuna Said sisi timur yang rencana akan menjadi kado HUT ke-499 Kota Jakarta," ucap Siti.