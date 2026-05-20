Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat Gencarkan Gerakan Pilah Sampah

jakarta.jpnn.com - Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Administrasi Jakarta Pusat terus berusaha mengatasi masalah sampah.

Salah satu cara yang dilakukan ialah menggencarkan sosialiasi.

Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan sosialisasi pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang.

Masyarakat diajak memilah sampah dari sumbernya agar bisa mengatasi masalah di ibu kota.

"Tahap awal, Agustus 2026 pengurangan mencapai 50 persen dan 100 persen tidak lagi membuang sampah ke TPST Bantargebang pada tahun 2027,” kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Pusat Slamet Riyadi di Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut dia, pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026.

Slamet juga mencontohkan Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Dia menyebut kecamatan itu menyumbang 50-70 ton sampah ke TPST Bantargebang.