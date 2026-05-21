Anggota DPRD DKI Jakarta Minta Pemprov Evaluasi CFD di Rasuna Said

jakarta.jpnn.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi car free day (CFD) di Jalan Rasuna Said yang akan diefektifkan pada Juni 2026.

Dwi Rio berharap Pemprov DKI Jakarta melibatkan warga dan pengguna jalan.

"Kajian tidak cukup hanya berbasis hitungan teknis lalu lintas," kata Dwi Rio Sambodo di Jakarta, Rabu (20/5).

Baca Juga: DPRD DKI Dorong Pramono Anung Sediakan Hunian bagi Gen Z

Menurut dia, Pemprov dan Dinas Perhubungan harus melakukan evaluasi CFD dengan melibatkan komunitas pengguna jalan, pelaku usaha, warga terdampak, maupun peserta CFD secara aktif.

Dia menyebut kajian tidak cukup hanya berbasis hitungan teknis lalu lintas.

Sebab, pengalaman nyata masyarakat yang menggunakan koridor tersebut maupun yang berpartisipasi dalam CFD harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.

"Rekayasa lalu lintas harus disusun secara fleksibel dan adaptif, seperti pengalihan arus bertahap, optimalisasi lampu lalu lintas, atau sistem satu arah sementara di titik-titik tertentu," ujarnya.

Rio menambahkan skema tersebut wajib disosialisasikan lebih awal.