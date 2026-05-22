DMS Propertindo Bangun Edu Hub Pertama Di Indonesia di Surabaya Timur

jakarta.jpnn.com - PT DMS Propertindo Tbk (KOTA) menginisiasi Urbanova, konsep kawasan terpadu berbasis pendidikan di Surabaya Timur, Jawa Timur.

Urbanova terinspirasi dari berbagai kawasan global, seperti One-North di Singapura, Dubai Knowledge Park, hingga kawasan pendidikan dan teknologi di Boston, Amerika Serikat (AS).

Urbanova berdiri di lokasi strategis yang dikelilingi ekosistem pendidikan dan industri.

Dalam radius sekitar 5–20 menit, terdapat sejumlah perguruan tinggi besar, seperti UPN Veteran Jawa Timur, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Pelita Harapan, hingga Universitas Surabaya.

Kawasan ini juga ditopang Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang menjadi pusat aktivitas ratusan perusahaan dan puluhan ribu pekerja.

Direktur Urbanova Tatang Sukmana mengatakan pihaknya mengusung konsep yang berbeda dari pengembangan kawasan konvensional.

“Kami menawarkan konsep edu hub ecosystem, yakni kawasan yang mengintegrasikan hunian, pendidikan, bisnis, gaya hidup, hingga fasilitas publik dalam satu ekosistem kawasan,” ujarnya dalam signing ceremony Urbanova di Surabaya, Jumat (22/5).

Dia melanjutkan konsep ini dinilai sebagai jawaban atas perubahan kebutuhan masyarakat urban yang kini mencari kawasan yang efisien, produktif, sekaligus mendukung masa depan keluarga.