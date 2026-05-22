mGanik Metafiber Tekan Lonjakan Gula Darah Postprandial 34 Persen pada Penyandang Diabetes Tipe 2

jakarta.jpnn.com - mGanik Metafiber mengantongi bukti uji klinis yang membuktikan kemampuannya menurunkan lonjakan gula darah dua jam setelah makan hingga 34 persen pada penyandang diabetes melitus tipe 2.

mGanik Metafiber menjadi salah satu minuman serat pertama di Indonesia yang efektivitasnya terbukti secara ilmiah.

Minuman serat itu diformulasikan dengan bahan-bahan alami dan dirancang khusus untuk penyandang diabetes melitus tipe 2.

Uji klinis dilakukan menggunakan desain crossover dengan membandingkan respons tubuh penyandang yang sama dalam dua kondisi, yakni makan tanpa konsumsi Metafiber dan makan dengan konsumsi Metafiber sebelumnya.

Kadar glukosa darah diukur secara berkala pada menit ke-15, 30, 45, 60, 90 dan 120 setelah makan dengan asupan nutrisi yang identik pada kedua kondisi.

Hasil uji klinis menunjukkan mGanik Metafiber efektif membantu meredam respons glikemik secara konsisten selama dua jam periode postprandial.

Sejak menit ke-15, lonjakan gula darah tercatat 52,55% lebih rendah dibandingkan tanpa konsumsi mGanik Metafiber.

Hal itu menandakan formula mGanik Metafiber sudah mulai bekerja optimal sejak fase awal penyerapan glukosa.