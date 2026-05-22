Investasi Villa Bontang Kuala Angkat Pariwisata Bahari ke Level Nasional
jakarta.jpnn.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mulai mendorong investasi berbasis pengalaman dan daya tarik kawasan.
Salah satu langkah yang tengah dipromosikan ialah Villa Bontang Kuala, sebuah konsep penginapan eksklusif yang memadukan pesona hunian di atas air dengan fasilitas bertaraf internasional.
Proyek strategis ini resmi ditawarkan kepada para investor skala nasional sebagai bagian dari kesiapan Kota Bontang menjadi kawasan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Bontang Kuala selama ini telah dikenal luas sebagai salah satu ikon wisata pesisir di Kalimantan Timur.
Kawasan ini menawarkan daya tarik unik berupa deretan bangunan yang seluruhnya berdiri di atas laut, lengkap dengan jalur pejalan kaki berbahan kayu ulin yang membentang eksotis.
Namun, untuk menangkap peluang pasar wisatawan kelas menengah ke atas dan ekspatriat, pengembangan infrastruktur penginapan premium yang lebih representatif menjadi sebuah keharusan.
Rencana pembangunan Villa Bontang Kuala didesain sebagai boutique resort terapung yang berwawasan lingkungan.
Proyek ini tidak hanya akan menyediakan kamar-kamar penginapan premium dengan pemandangan laut lepas dan rimbunnya hutan mangrove, tetapi juga mengintegrasikan sentra kuliner hidangan laut khas pesisir serta pusat kebudayaan lokal.
