JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Investasi Villa Bontang Kuala Angkat Pariwisata Bahari ke Level Nasional

Investasi Villa Bontang Kuala Angkat Pariwisata Bahari ke Level Nasional

Jumat, 22 Mei 2026 – 22:50 WIB
Investasi Villa Bontang Kuala Angkat Pariwisata Bahari ke Level Nasional - JPNN.com Jakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mulai mendorong investasi berbasis pengalaman dan daya tarik kawasan. Foto: DPMPTSP Kota Bontang

jakarta.jpnn.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mulai mendorong investasi berbasis pengalaman dan daya tarik kawasan. 

Salah satu langkah yang tengah dipromosikan ialah Villa Bontang Kuala, sebuah konsep penginapan eksklusif yang memadukan pesona hunian di atas air dengan fasilitas bertaraf internasional. 

Proyek strategis ini resmi ditawarkan kepada para investor skala nasional sebagai bagian dari kesiapan Kota Bontang menjadi kawasan penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Baca Juga:

Bontang Kuala selama ini telah dikenal luas sebagai salah satu ikon wisata pesisir di Kalimantan Timur.

Kawasan ini menawarkan daya tarik unik berupa deretan bangunan yang seluruhnya berdiri di atas laut, lengkap dengan jalur pejalan kaki berbahan kayu ulin yang membentang eksotis. 

Namun, untuk menangkap peluang pasar wisatawan kelas menengah ke atas dan ekspatriat, pengembangan infrastruktur penginapan premium yang lebih representatif menjadi sebuah keharusan. 

Baca Juga:

Rencana pembangunan Villa Bontang Kuala didesain sebagai boutique resort terapung yang berwawasan lingkungan. 

Proyek ini tidak hanya akan menyediakan kamar-kamar penginapan premium dengan pemandangan laut lepas dan rimbunnya hutan mangrove, tetapi juga mengintegrasikan sentra kuliner hidangan laut khas pesisir serta pusat kebudayaan lokal. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mulai mendorong investasi berbasis pengalaman dan daya tarik kawasan.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   bontang pariwisata investasi IKN

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU