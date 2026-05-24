Cegah Kecelakaan, Pemkot Jakarta Timur Sudah Perbaiki 182 Jalan Berlubang

Minggu, 24 Mei 2026 – 06:00 WIB
Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto meninjau langsung kondisi jalan di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jumat (22/5/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Timur.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur terus berusaha menutup jalan berlubang demi mencegah kecelakaan.

Hingga saat ini, ratusan jalan berlubang di Jakarta Timur sudah diperbaiki.

“Sebanyak 182 titik jalan berlubang telah berhasil diperbaiki jajaran Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur untuk kenyamanan masyarakat," kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto, Jumat (22/5).

Dirinya pun turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi di dua kecamatan, yakni Cakung dan Duren Sawit.

Monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh proses perbaikan berjalan optimal.

Kegiatan monitoring diawali di wilayah Kecamatan Cakung. 

Kusmanto didampingi Camat Cakung Rohmad meninjau sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan yang mengganggu pengguna jalan.

Beberapa ruas yang menjadi fokus peninjauan antara lain Jalan Cakung Cilincing sisi barat dan timur, Jalan Raya Bekasi, hingga Jalan KRT Radjiman Widyodiningrat.

