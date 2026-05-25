Harga Pangan Naik Menjelang Iduladha, Warga Jakarta Diimbau Tidak Panic Buying

Senin, 25 Mei 2026 – 15:00 WIB
Pedagang cabai dan bawang sedang menata dagangannya di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (7/2/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza/am.

jakarta.jpnn.com - Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim meminta masyarakat tetap tenang meskipun harga pangan naik menjelang Iduladha 2026.

“Masyarakat diimbau berbelanja secara bijak dan tidak panic buying,” kata dia, Minggu (24/5).

Chico Hakim mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan menjaga harga pangan.

“Kami berkomitmen menjaga inflasi pangan tetap terkendali demi kesejahteraan warga Jakarta,” ujar Chico.

Chico mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Tujuannya ialah untuk menjaga kestabilan secara keseluruhan menjelang Iduladha.

Menurut Chico, kenaikan harga pangan disebabkan karena meningkatnya permintaan menjelang Iduladha. 

Penyebab lainnya ialah terjadinya curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. 

