Chico Hakim Sebut Harga Pangan di Jakarta Naik Karena Permintaan Meningkat

Selasa, 26 Mei 2026 – 15:00 WIB
Ilustrasi - Cabai rawit merah, cabai merah keriting dan komoditas pangan lainnya yang dijual pedagang di Pasar Minggu, Jakarta. Foto: ANTARA/Harianto/am.

jakarta.jpnn.com - Harga pangan mengalami kenaikan di Jakarta menjelang Iduladha 2026.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menyebut kenaikan dipicu meningkatnya permintaan.

"Menjelang Iduladha, kebutuhan masyarakat naik baik untuk konsumsi sehari-hari maupun persiapan hari raya,” jelas Chico di Jakarta, Minggu (24/5).

Penyebab utama dari kenaikan harga tersebut ialah kombinasi dari faktor cuaca dan peningkatan permintaan. 

Menurut Chico, curah hujan yang masih tinggi menyebabkan penurunan produksi dan kualitas panen hortikultura.

Di antaranya ialah cabai, bawang merah, serta bawang putih.

Chico mengatakan meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) juga menjadi salah satu penyebab. 

“Hal ini langsung berdampak pada pasokan ke Jakarta,” ujar Chico.

