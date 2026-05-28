Tekan Kawasan Kumuh, Pemprov DKI Jakarta Sudah Kucurkan Rp 1,9 Triliun

Kamis, 28 Mei 2026 – 15:00 WIB
Arsip foto - Seorang anak berdiri di pinggir aliran Sungai Ciliwung Kecil di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (16/10/2024). Foto: ANTARA FOTO/Alif Bintang/aaa/nym.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menekan angka kawasan kumuh di ibu kota.

Berbagai cara pun sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Salah satunya ialah dengan mengucurkan dana yang sangat besar.

Pemprov DKI Jakarta telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun sejak 2018 hingga 2025.

“Secara total, anggaran penataan kawasan kumuh yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2018 sampai dengan 2025 kurang lebih Rp 1,9 triliun. Rata-rata alokasi anggaran setiap tahunnya berada pada kisaran Rp 200 miliar,” jelas Kepala Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto di Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Dia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk penataan kawasan kumuh melalui berbagai program peningkatan kualitas permukiman.

Berdasarkan hasil pendataan terbaru Pemprov DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta kini menurun menjadi 211 dari 445 RW pada 2017.

Penurunan jumlah RW kumuh sebesar 52,58 persen tersebut menjadi capaian penting dalam upaya peningkatan kualitas permukiman warga.

