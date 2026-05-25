Cara Apply Kartu Kredit Bank Mega Online, Proses Kilat Approval 5 Menit

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Kartu kredit menjadi salah satu alat pembayaran yang banyak digunakan untuk mendukung transaksi sehari-hari.

Sistemnya memungkinkan pembayaran dilakukan lebih dulu, lalu dilunasi sesuai tagihan pada periode tertentu.

Selain itu, kartu kredit juga membantu pengaturan pengeluaran serta memberikan manfaat tambahan seperti poin dan potongan harga.

Saat ini, daftar kartu kredit tidak lagi identik dengan proses panjang di kantor cabang. Perkembangan layanan digital membuat pengajuan bisa dilakukan secara online dengan langkah yang lebih ringkas.

Bank Mega menjadi salah satu bank yang menyediakan kemudahan tersebut, baik melalui website resmi maupun aplikasi M-Smile.

Proses ini memungkinkan pengajuan dilakukan dari mana saja selama data yang dibutuhkan telah disiapkan.

Berikut beberapa jenis kartu kredit Bank Mega yang dapat diajukan secara online.

Pilihan Kartu Kredit Bank Mega

1. Mega Travel Card

Kartu ini ditujukan untuk kebutuhan perjalanan, terutama bagi yang sering bepergian ke luar kota maupun luar negeri. Fasilitas akses airport lounge menjadi nilai utama karena memberikan kenyamanan sebelum keberangkatan. Selain itu, setiap pembelanjaan Rp10.000 akan mendapatkan 50 MPC Points.