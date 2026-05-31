Pemkot Jakarta Selatan Panen 1,1 Ton Labu Madu, Perkuat Gerakan Pertanian Kota

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memanen 1,1 ton labu madu, Selasa (26/5).

Pemanenan labu madu itu dilakukan bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jaksel.

Tujuan pemanenan labu madu itu ialah untuk menguatkan gerakan pertanian perkotaan (urban farming).

Baca Juga: DPRD DKI Dorong Pramono Anung Sediakan Hunian bagi Gen Z

"Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam budi daya tanaman pangan yang produktif dan bernilai ekonomi," kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar.

Anwar mengatakan kegiatan panen serentak ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan keluarga.

Pihaknya juga mengoptimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan.

Pemkot Jaksel juga mendukung penguatan gerakan urban farming.

Ketua TP PKK Jakarta Selatan Diah Anwar menambahkan labu madu dipilih sebagai salah satu komoditas unggulan.