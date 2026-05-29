Sapi 350 Kg Jatuh ke Gorong-Gorong, Damkar Jakarta Timur Kerja Keras Evakuasi

jakarta.jpnn.com - Sapi kurban seberat 350 kilogram terperosok ke gorong-gorong di Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur pun langsung turun tangan.

Petugas bahu-membahu melakukan evakuasi terhadap sapi yang terperosok ke gorong-gorong.

"Kejadian sapi kurban milik Bapak Suardi seberat 350 kilogram terjeblos ke gorong-gorong di Pulomas Utara 3, RT 001/ RW 14," kata Kepala Seksi Operasional Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid, Rabu (27/5).

Dia menyebutkan evakuasi segera dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari warga terkait sapi kurban yang jatuh ke dalam saluran air.

"Petugas menerima informasi pada pukul 09.10 WIB dari Ketua RT setempat, Pak Warjo. Sapi diketahui terjeblos ke gorong-gorong saat hendak dipotong," ujar Abdul.

Sapi milik Suardi tersebut diduga panik saat akan disembelih.

Sapi itu berlari dan terperosok ke dalam gorong-gorong dengan lebar sekitar satu meter dan kedalaman kurang lebih dua meter.