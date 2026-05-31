4 ABK Berlayar dari Jakarta Barat ke Somalia Suspek Hantavirus

jakarta.jpnn.com - Empat anak buah kapal (ABK) yang berlayar dari Jakarta Barat ke Somalia sempat menjadi suspek hantavirus.

"Pada 13 Mei 2026, RSUD Cengkareng melaporkan dugaan kasus suspek hanta sebanyak empat orang yang merupakan ABK yang berlayar ke Somalia," kata Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat Sahruna, Selasa (26/5).

Pihaknya pun melakukan pemeriksaan hantavirus, malaria dan yellow fever (demam kuning).

"Hasil pemeriksaannya adalah negatif untuk penyakit hantavirus, yellow fever dan malaria," katanya.

Keempat ABK itu pun diizinkan pulang karena sudah tidak bergejala.

Sudinkes Jakbar terus mengupayakan langkah-langkah antisipasi dan pengawasan sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit virus Hanta Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

Di antaranya, penguatan kewaspadaan dini melalui surveilans berbasis indikator dan kejadian (IBS & EBS).

Langkah lainnya ialah peningkatan kewaspadaan penyakit virus Hanta melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta nomor 1501/KS.02.01 tanggal 12 Mei 2026 tentang Kewaspadaan Virus Hanta kepada Suku Dinas Kesehatan, rumah sakit dan Puskesmas di DKI Jakarta.