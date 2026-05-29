REIWA Stick Vacuum Cleaner Hadir Mulai 25 Mei 2026, Solusi Quick Daily Cleaning Bersih Tanpa Ribet untuk Rumah Tangga Modern

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - REIWA resmi menghadirkan kategori baru dalam portofolio produknya, yaitu REIWA Stick Vacuum Cleaner, sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang ingin rumah tetap bersih setiap hari tanpa harus menghadapi proses bersih‑bersih yang ribet dan melelahkan.

Seiring dengan perubahan perilaku konsumen, aktivitas menjaga kebersihan rumah kini semakin dinamis.

Untuk hunian yang bersih maksimal di luar jadwal deep cleaning mingguan, rutinitas quick daily cleaning kini menjadi solusi tambahan yang sangat penting dalam memastikan area lantai tetap bersih dan nyaman setiap saat.

Masyarakat modern semakin menginginkan solusi praktis untuk mengatasi masalah sehari‑hari seperti remah makanan ringan anak kecil, rambut rontok di lantai, bulu hewan peliharaan, debu di sudut rumah, hingga kondisi rumah compact yang cepat terlihat kotor.

Namun, banyak konsumen masih menunda membersihkan karena vacuum cleaner tradisional dengan kabel dianggap berat, besar, dan tidak praktis untuk penggunaan harian.

Melihat kebutuhan ini, REIWA menghadirkan Stick Vacuum Cleaner dengan jaminan “Bersih Tanpa Ribet”, sebuah solusi modern yang ringan, fleksibel, dan mudah digunakan setiap hari.

Iskandar Yap, National Sales Manager REIWA Indonesia mengatakan “REIWA Stick Vacuum Cleaner hadir sebagai solusi Bersih Tanpa Ribet dengan daya hisap kuat MaxSuction 32.0 (32 kPa), dilengkapi UV Bed Cleaner untuk membasmi kuman dan tungau, serta EdgeMaster Technology yang mampu menjangkau sudut sulit.

Dengan desain nirkabel yang ringan dan fleksibel, REIWA membuat aktivitas membersihkan rumah menjadi lebih cepat, praktis, dan menyenangkan untuk kebutuhan daily cleaning masyarakat modern.