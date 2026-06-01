Pemkot Jaksel Targetkan Perbaikan Jalan Amblas Lenteng Agung Rampung 2 Minggu

Senin, 01 Juni 2026 – 21:00 WIB
Jalan Raya Lenteng Agung kembali dibuka untuk mencegah kemacetan di Jagakarsa, Jakarta, Jumat (29/5/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mengebut perbaikan saluran air yang amblas di bawah ruas Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa.

"Kami perkirakan waktu dua minggu. Paling lama dua minggu,” kata Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Santo, Jumat (29/5).

Santo menjelaskan pihaknya juga sudah menyiapkan pengganti.

“Nanti akan kami ganti dengan box culvert," kata Santo.

Santo mengatakan perbaikan dilakukan dengan mengganti saluran lama berbahan armco atau pipa baja bergelombang (corrugated steel pipe/CSP).

Pipa itu telah mengalami kerusakan akibat usia pakai.

Di sisi lain, gorong-gorong (box culvert) dinilai lebih kuat dan tahan lama.

Santo menjelaskan saluran total yang diperbaiki memiliki panjang sekitar 16 meter.

jalan amblas jakarta selatan jagakarsa saluran air

