Pemkot Jaksel Targetkan Perbaikan Jalan Amblas Lenteng Agung Rampung 2 Minggu

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mengebut perbaikan saluran air yang amblas di bawah ruas Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa.

"Kami perkirakan waktu dua minggu. Paling lama dua minggu,” kata Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Santo, Jumat (29/5).

Santo menjelaskan pihaknya juga sudah menyiapkan pengganti.

“Nanti akan kami ganti dengan box culvert," kata Santo.

Santo mengatakan perbaikan dilakukan dengan mengganti saluran lama berbahan armco atau pipa baja bergelombang (corrugated steel pipe/CSP).

Pipa itu telah mengalami kerusakan akibat usia pakai.

Di sisi lain, gorong-gorong (box culvert) dinilai lebih kuat dan tahan lama.

Santo menjelaskan saluran total yang diperbaiki memiliki panjang sekitar 16 meter.