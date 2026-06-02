Mantan Wali Kota Jakarta Selatan Pamit, Minta ASN Jaga Kebersamaan

Selasa, 02 Juni 2026 – 15:00 WIB
Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar berpamitan pada akhir masa jabatannya di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel), Jakarta, Jumat (29/5/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Mantan Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar meminta semua ASN terus menjaga budaya gotong royong.

Muhammad Anwar menyampaikan permintaan itu ketika berpamitan pada akhir masa jabatannya.

"Apa pun hal baik yang pernah saya tanamkan, mohon dilanjutkan terus,” kata Muhammad Anwar, Jumat (29/5).

Muhammad Anwar berharap ASN dan mantan jajarannya tetap menjaga hubungan baik.

“Jaga selalu kebersamaan, termasuk kemitraan dengan rekan-rekan media," kata Anwar.

Di hadapan ribuan pegawai ASN dan PPSU, Anwar menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama dirinya memimpin wilayah tersebut.

"Bapak ibu yang saya cintai dan banggakan, hari ini menjadi langkah terakhir saya di tengah keluarga Pemkot Jakarta Selatan sebagai wali kota," kata Anwar.

Menurut dia, Jakarta Selatan bukan sekadar tempat bekerja, melainkan telah menjadi rumah dan keluarga baginya selama mengemban amanah sebagai wali kota.

