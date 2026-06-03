Rumah Dinas Pertamanan Jakarta Timur Terbakar, Kerugian Rp 10 Juta

jakarta.jpnn.com - Sebuah rumah dinas milik Dinas Pertamanan di area tempat pemakaman umum (TPU) di Jalan Kebon Nanas, RT 01/RW 05, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, terbakar, Minggu (31/5).

Kebakaran itu menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah.

“Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa tersebut menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp 10 juta," kata Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid di Jakarta, Senin (1/6).

Laporan kebakaran itu diterima petugas pada pukul 21.25 WIB.

Informasi pertama disampaikan oleh seorang warga bernama Taufiq yang melihat kobaran api di lokasi kejadian.

Saat kebakaran itu terjadi, rumah dinas kantor TPU milik Dinas Pertamanan itu diketahui dalam kondisi kosong dan tidak dihuni.

Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 12 meter persegi.

Berdasarkan hasil pendataan awal petugas, kebakaran tersebut diduga dipicu fenomena kelistrikan.